Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach sucht Verstärkung – Übungsleiterinnen des Kinderturnens freuen sich über weitere Ehrenamtliche

Wöchentlich werden in der Waldbreitbacher Sporthalle die verschiedenen Sinne von Kindern angesprochen. Der VfL Waldbreitbach bietet immer freitags Kinderturnen an, dabei kommen Lieder, Spiele, Klein- und Großgeräte sowie Musik zum Einsatz. Aufgrund des großen Erfolgs benötigt das Team der Übungsleiterinnen jetzt weitere Unterstützung.

Kinderturnen stärkt Gesundheit, Persönlichkeit, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein der aktiven Mädchen und Jungen. So werden ihre Kondition und Koordination verbessert sowie ihre Wahrnehmung gefördert.

Erwachsene, vorzugsweise Eltern der Kinder, oder sportliche Mädchen sowie Jungen ab 14 Jahre können sich als Übungsleiter oder Übungsleiterhelfer beim Turnen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren engagieren.

Wer Interesse an der Aufgabe hat, kann sich freitags in der Sporthalle (Jahnstraße 1) Waldbreitbach eine Übungsstunde ansehen: Altersgruppe 1 von 15.45 bis 16:45 Uhr; Gruppe 2 von 16.45 bis 17.30 Uhr und erhält vorab Informationen von den Übungsleiterinnen Alexandra Hoffmann, Marleen Linnig und Lea Mareien per E-Mail an kinderturnen@vfl-waldbreitbach.de oder bei der Abteilungsleiterin Petra Fernholz per E-Mail an turnen@vfl-waldbreitbach.de. Näheres zum Kinderturnen und dem vielfältigen sportlichen Angebot des VfL Waldbreitbach für alle Generationen gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und bei Facebook.