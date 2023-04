Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung im Fokus – Bis 31. Mai zur Online-Fortbildung für Kita-Fachkräfte anmelden

Vielfalt respektieren, Ausgrenzung widerstehen: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung (VBuE) ist ein pädagogischer Ansatz, der Erzieherinnen und Erziehern hilft, genau das zusammen mit Kindern zu schaffen. Für interessierte Fachkräfte aller Kitas in Neuwied bietet das Jugendamt der Stadt daher am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. Juli, eine Online-Fortbildung an. Dabei erhalten die Teilnehmenden jeweils von 9 bis 16 Uhr eine kurze Einführung in die Grundlagen, Ziele, Prinzipien und Praxis des Ansatzes der Fachstelle Kinderwelten vom Institut für den Situationsansatz. Die Sensibilisierung für Einseitigkeiten und Diskriminierung im eigenen Arbeitsfeld wird mit Übungen zur Selbst- und Praxisreflexion unterstützt.

Lerntempo, Vorlieben, Abneigungen, Gedanken und Gefühle unterscheiden sich von Kind zu Kind. Genauso wie deren Lebenssituationen, Teilhabemöglichkeiten und Zukunftschancen. „Kinder erleben und begreifen, dass Menschen aufgrund ihrer Unterschiede bewertet werden. Zudem wird die Kluft zwischen Gegensätzen zunehmend größer“, weiß Sonja Jensen, die für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen bei der Stadt Neuwied verantwortlich ist. „Neuwied befindet sich auf dem Weg zur kinderfreundlichen Kommune. Das bringt Verantwortung mit sich. Und dieser wollen wir ganzheitlich nachgehen.“ Daher sei es umso wichtiger, die essenzielle und grundlegende Erziehungsarbeit der Neuwieder Kitas in den Vordergrund zu rücken.

Das Fortbildungsangebot greift außerdem das diesjährige Motto „Jedes Kind hat die gleichen Rechte!“ der rheinland-pfälzischen Woche der Kinderrechte auf. Dabei richtetet sich der Fokus dieses Mal gegen die Diskriminierung und Benachteiligung von Kindern aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, des Geschlechts oder ihrer wirtschaftlichen Lebenssituation. „Angesichts der unterschiedlichen Lebensverhältnisse der Kinder ist das natürlich eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt“, erklärt Jensen und ergänzt: „Mit unserem Fortbildungsangebot zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung machen wir einen wichtigen Schritt.“

Die Fortbildung kostet 100 Euro. Anmeldungen sind bis zum 31. Mai per E-Mail an kijub@neuwied.de möglich. Es wird gebeten, den Namen der Kindertagesstätte und den Träger sowie neben dem eigenen Namen die jeweiligen Kontaktdaten (E-Mail oder Telefonnummer) mitanzugeben. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Sonja Jensen, Fachstelle Partizipation, telefonisch unter 02631 802 173 oder per E-Mail an sjensen@neuwied.de; bei Anke Dierdorf, Kindertagesstätten per E-Mail an adierdorf@neuwied.de oder auch bei Stephan Amstadt, Fachstelle interkulturelle Jugendarbeit per E-Mail an samstadt@neuwied.de.