Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Auf den Spuren jüdischen Lebens: Führung am 13. Mai

Das Privileg, die eigene Konfession frei auszuüben, zog viele Menschen seit der Stadtgründung 1653 nach Neuwied. So entstand auch eine jüdische Gemeinde. Wer deren Spuren folgen möchten, sollte am Samstag, 13. Mai, an der Führung der Tourist-Information Neuwied teilnehmen. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Schloss Neuwied. Von dort aus führt der Weg zum Mahnmal der ehemaligen Synagoge und zu verschiedenen Stolpersteinen, die in der Neuwieder Innenstadt an die unterschiedlichsten Menschen der jüdischen Gemeinde und deren Schicksale erinnern. Die Führung endet im Herrnhuter Viertel. Dort wurden jüdische Mitbürger einst versteckt und in Sicherheit gebracht.

Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de erforderlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 4 Euro. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.