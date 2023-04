Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Bromley meets Neuwied again – Baum als Zeichen der langjährigen Freundschaft gepflanzt

Mehr als 35 Jahre verbindet mittlerweile eine Städtepartnerschaft die Deichstadt mit Bromley (England). Ein Zeichen dieser Freundschaft wächst seit Kurzem beim Raiffeisen-Denkmal: eine Felsenbirne. Den Baum spendete Hannah Gray, Bürgermeisterin des eigenständigen Londoner Vorortes, zusammen mit Stadtrat Colin Hitchins jüngst bei ihrem Besuch in Neuwied.

Offiziell überreicht wurde das Gastgeschenk zwar erst kurz bevor die britischen Gäste wieder zurück in die Heimat flogen. Doch die Bedeutung schmälerte es nicht: „Der Austausch über die Grenzen hinweg ist nach wie vor unerlässlich“, betont Oberbürgermeister Jan Einig und ergänzt: „Umso mehr freut es mich, dass der Baum als Zeichen unserer Freundschaft auch an einem besonderen Ort für Neuwied wächst.“ Schließlich stehe Raiffeisen weltweit für die Idee: Was einer nicht schafft, schaffen viele zusammen. Darauf, dass die Felsenbirne genauso starke Wurzeln schlägt wie die Freundschaft zwischen den beiden Städten, hoffen auch Bürgermeister Peter Jung und der Beigeordnete Ralf Seemann sowie die Vertreterinnen und Vertretern des Freundeskreises Neuwied-Bromley, die ebenfalls am Raiffeisen-Denkmal zugegen waren.

Natürlich stand nicht nur die Baum-Pflanzung auf dem straffen Programm der Bromleyer. Beim Empfang im Raiffeisenzimmer in der Stadtverwaltung trug sich Bürgermeisterin Gray unter anderem ins Gästebuch der Stadt ein. Außerdem erhielten die Gäste interessante Einblicke ins lokale Geschehen sowie in die überregional bedeutungsvollen Ausstellungen des Roentgen-Museum und des Museum Monrepos. Ein Besuch im Zoo durfte ebenfalls nicht fehlen.