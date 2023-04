Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Eine Frau hatte am Freitag, 28. April 2023, im Zeitraum zwischen 16:55 und 19:00 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz der Turnhalle in Straßenhaus in der Niederhonnefelder Straße geparkt abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie eine Beschädigung im Heckbereich der Fahrerseite fest. Dieser Schaden könnte möglicherweise durch einen ein- oder ausparkenden Pkw verursacht worden sein. Es ist bekannt, dass zumindest kurzzeitig ein dunkles Fahrzeug daneben geparkt hat. Zum Unfallzeitpunkt fand ein Fußballspiel der SVén Ellingen, Güllesheim und Heimbach-Weis/Engers statt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei