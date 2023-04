Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

BETZDORF – Schlägerei am Bahnhofsvorplatz in Betzdorf

Am frühen Samstagmorgen, 29. April 2023, kam es gegen 04:00 Uhr zu einer zunächst verbalen Konfrontation zwischen vier Beteiligten im Bereich des Betzdorfer Bahnhofs. Laut Zeugenangaben entwickelte sich hieraus eine körperliche Auseinandersetzung bei der einer der Beteiligten zu Boden viel. Auf diesen wurde dennoch weiter eingetreten. Der 31-jährige Mann aus der VG Betzdorf-Gebhardshain wurde an den Knien und am Kopf leicht verletzt. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach zwei jungen Männern im Alter von 17 und 21 Jahren mit kurzen, schwarzen Haaren, die sich nach der Tat durch das Parkhaus in der Ladestraße entfernten. Einer der beiden hatte zur Tatzeit ein Fahrrad dabei. Die Polizei Betzdorf bittet um telefonische Hinweise unter 02741 9260. Quelle: Polizei