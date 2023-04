Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

ELBEN – Verkehrsunfallflucht auf der K 118 bei Elben

Freitagabend, 28. April 2023, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der K 118 zwischen den Ortslagen Dickendorf und Elben. Um an einem am Straßenrand stehenden Pkw vorbeizufahren nutzte ein unbekannter Fahrzeugführer, der von Elben in Richtung Dickendorf fuhr, die Gegenfahrbahn. Da in dem Moment jedoch ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Daaden-Herdorf die K 118 in der Gegenrichtung befuhr kam es zum Konflikt der beiden Fahrzeuge, in der Folge der 21-jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Grundstücksmauer fuhr. Der Pkw des Mannes wurde am Vorderreifen und Unterboden beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte, so die Polizei, im unteren vierstelligen Eurobereich liegen. Die Mauer wurde ebenfalls leicht beschädigt. Diese Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nach einem Pkw, vermutlich Modell Opel Meriva mit dem abgelesenen Kennzeichen AK-?D 168 oder 169. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise unter Tel: 02741 9260. Quelle: Polizei