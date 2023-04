Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Deutsches Rotes Kreuz informiert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung am 2. Mai 2023 in Altenkirchen im DRK-Zentrum

Jeder will über sein Leben selbst bestimmen. Doch was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist? Auch im Alter ist es nicht jedem vergönnt, alle persönlichen Angelegenheiten selbstständig regeln zu können.

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, vorsorgende Verfügungen zu erstellen. Doch für wen ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll und wie erstellt man eine aussagekräftige Patientenverfügung? Zum Jahreswechsel trat in Deutschland das Ehegattennotvertretungsrecht in Kraft. Doch welche Auswirkungen hat dies auf eine umfassende Vorsorge?

Diese und weitere Fragen werden am Dienstag, den 02.05.2023, um 18.30 Uhr in den Räumen des DRK-Zentrums Altenkirchen, Kölner Straße 97, 57610 Altenkirchen beantwortet. Den Anwesenden werden die notwenigen Informationen vermittelt und entsprechendes Material ausgehändigt, um selbstständig eine individuelle und verbindliche Patientenverfügung zu erstellen.

Alle am Thema Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist für die kostenfreie Veranstaltung nicht notwendig. Sollte dennoch vorab Informationsbedarf bestehen, steht Ihnen das Deutsche Rote Kreuz gerne telefonisch (Tel. 02681-800647) zur Verfügung.

