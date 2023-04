Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

ZIEGENHAIN – Vier Winkemännchen sorgen für mehr Verkehrssicherheit

Das Thema Verkehrssicherheit an der Hauptstraße, der K17, in Ziegenhain ist immer wieder Thema im Gemeinderat. Um für mehr Verkehrssicherheit vor allem für die fast 40 Kinder in Ziegenhain zu sorgen, hatte der Gemeinderat für die Anschaffung von vier Winkemännchen als auffällige Warnfiguren gestimmt.

Zwei Verkehrsmessungen in den zurückliegenden beiden Jahren hatten teils erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen gemessen, mit Spitzengeschwindigkeiten innerhalb der Ortslage von mehr als 100 Km/h.

Vor allem an der kurvigen Engstelle zwischen Bürgerhaus und Bushaltestelle, an der es leider keinen Bürgersteig gibt, kam es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen von zu schnell fahrenden Fahrzeugen und Fußgängern.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass zumindest an dieser Stelle zwingend Tempo 30 eingerichtet werden muss, stößt da beim Kreis als Straßenbaulastträger allerdings bisher auf keine Gegenliebe.

In der laufenden Dorfmoderation wurde auch vom Planungsbüro die Einrichtung eines Bürgersteigs an dieser unübersichtlichen Stelle auf die Projektliste gesetzt und als zwingend erforderlich angesehen.

Um zumindest in Verantwortung der Ortsgemeinde alles für mehr Sicherheit zu tun, stehen nun insgesamt vier Winkemännchen in Ziegenhain am Straßenrand, um an die Autofahrer zu appellieren, vorsichtiger zu fahren und auf spielende Kinder zu achten. Zwei Figuren stehen an den jeweiligen Ortseingängen und zwei weitere an dem Gefahrenbereich Bürgerhaus/Bushaltestelle.

Wenn auch diese Maßnahmen keine Wirkung zeigen, werden restriktivere Maßnahmen vom Gemeinderat durchgesetzt werden müssen. Aber die Hoffnung auf Einsicht und Vernunft steht immer am Anfang. Der Ortsgemeinderat dankt den drei freiwilligen Helfern für das Aufstellen der Figuren und für das zur Verfügung gestellte Befestigungsmaterial. Ortsbürgermeister Elmar Chylka