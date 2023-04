Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – 75 Jahre DRK-Kreisverband Altenkirchen

Im April des Jahres 1948 war die Geburtsstunde des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen. Der Krankentransport fand mit Hilfe von Krankenwagen statt, die bei den „Krankenwagenfahrern“ zu Hause standen, und war natürlich nicht so professionell wie heute. Der heutige Lehrberuf des Notfallsanitäters ist die höchste medizinischen Ausbildung, die man ohne Studium erlangen kann. Doch besteht das Deutsche Rote Kreuz nicht nur allein aus dem Rettungsdienst! Weitere soziale Komponenten und Dienstleistungen, kamen im Laufe der Jahre hinzu, zum Beispiel die Sozialen Services, die Breitenausbildung, der Betreuungsverein und vieles mehr.

Die Erfolgsgeschichte des DRKs im Landkreis Altenkirchen verdankt der Kreisverband nicht zuletzt seinen Freunden und Förderern sowie den Einwohnern im AK-Land. Aber auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Ortsvereinen haben mit ihrem Engagement das aus dem DRK vor Ort gemacht, was es heute ist. „Wir möchten mit möglichst vielen Gratulanten das 75jährige DRK-Bestehen in unserem Landkreis feiern und laden alle Bürgerinnen und Bürger zu unseren Aktionsständen auf den Marktplatz in Altenkirchen während des Stadtfestes am 7. Mai ein“, so der Präsident des Kreisverbandes, Dr. Peter Enders. „Jeder kann sich von der Leistungsfähigkeit des DRKs vor Ort überzeugen. Wir haben viel Interessantes für Groß und Klein zu bieten“, ergänzt der Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner.