Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Mit dem Fahrrad die Ufer des Rheins erkunden – WLAN-Tour startet am 7. Mai in Neuwied

Der Rhein und seine Ufer sind schön. Das ist wohl allgemein bekannt – doch wie sieht es direkt vor der Haustür aus oder auf dem gegenüberliegenden Ufer? Um die hiesigen Schönheiten zwischen Westerwald und Eifel bei Bewohnern und Besuchern verstärkt ins Bewusstsein zu rücken, kooperieren seit vielen Jahren die vier Rhein-Gemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied. Dazu starten nun wieder die WLAN-Fahrradtouren. Los geht es am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr in Neuwied. Interessierte treffen sich dann einfach mit ihren Rädern vor dem Schloss Neuwied.

Mit dem Startpunkt in Neuwied liegt der Schwerpunkt der ersten WLAN-Tour auf der Deichstadt. Radführer Gerhard Petry gibt entlang der Route unterhaltsam und mit vielen Hintergrundgeschichten sowie kleinen Anekdoten interessante Einblicke in die Region. Selbst Ortsansässige dürften noch einiges Neues erfahren.

Mit allen Zwischenhalten dauert die Führung etwa viereinhalb Stunden und ist auch für Untrainierte geeignet. Eine Teilnahme von kleineren Kindern ist allerdings nicht möglich. Für die Verpflegung ist jeder Radelnde selbst verantwortlich. Außerdem besteht eine Helmpflicht. Die Kosten betragen für Erwachsene 7 Euro, Schüler zahlen 3,50 Euro.

In diesem Jahr gibt es noch drei weitere Führungen der WLAN-Kooperation: Am 25. Juni treffen sich Interessierte in Andernach, am 23. Juli startete die Tour in Leutesdorf und am 10. September steht dann Weißenthurm auf dem Programm. Weitere Auskünfte gibt es in den Tourist-Informationen in Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied.

Die Neuwieder TI erreichen Interessierte telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen gibt es online unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.

Foto: Am Schloss Neuwied startet die erste WLAN-Radtour. Foto: Stadt Neuwied