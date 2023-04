Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. laden zur Mitgliederversammlung ein

Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. laden zur Mitgliederversammlung mit anschließender Coaching-Session ein

Die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. laden alle aktiven Mitglieder, Fördermitglieder sowie interessierte Jungunternehmer und Nachwuchsführungskräfte aus dem Landkreis Altenkirchen zur Mitgliederversammlung mit anschließender Coaching-Session mit Nicole-Maria Weimar „Charakter statt Krawatte – Vom Manager zum Leader“ am Dienstag, den 23. Mai 2023 ab 17:00 Uhr in die Kreissparkasse Westerwald-Sieg (Schlossplatz. 1, 57610 Altenkirchen) ein.

Die Mitgliederversammlung dauert von 17:00 bis 18:00 Uhr. Im Anschluss findet die Coaching-Session „Charakter statt Krawatte – Vom Manager zum Leader“ mit Nicole-Maria Weimar statt. Ab 19:30 Uhr sind alle Anwesenden zum Netzwerken bei einem kleinen Imbiss eingeladen.

„Mit unserem wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Engagement übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft und geben der jungen Wirtschaft in der Region eine Stimme. Wir fördern den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte. Der gemeinsame Austausch untereinander ist gerade in dieser besonderen Zeit mehr als wertvoll. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man miteinander reden muss, um Herausforderungen besser bewältigen zu können.“, erklärt stellvertretender Kreissprecher Maximilian Rödder.

Sie haben Interesse am Austausch untereinander und wollen neue Businesskontakte knüpfen? Dann freuen wir uns über Ihre Anmeldung bis zum 08.05.2023 per Mail an lettau@koblenz.ihk.de.