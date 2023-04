Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule on tour: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln ist das Ziel

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen lädt am 26. Mai ein zum Besuch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt, es betreibt Forschung und Entwicklung in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung. Im Kontext vielfältigen globalen Wandels bei Klima, Mobilität und Technologie nutzt das DLR das Knowhow seiner 55 Institute und Einrichtungen, um Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln.

Die Führung im DLR ab 14 Uhr dauert circa zweieinhalb Stunden, unter anderem werden voraussichtlich das Europäische Astronautenzentrum, das Nutzerzentrum für Weltraumexperimente, das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin und der Hochflussdichte-Sonnenofen vorgestellt. Im Vorfeld wird es eine kurze allgemeine Übersicht durch einen ausgebildeten DLR-Gästeführer geben.

Abfahrtsorte für die Tour sind Betzdorf, Wissen und Altenkirchen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Die Teilnahme kostet 39 Euro, enthalten sind Busfahrt und Führung im DLR. Anmeldeschluss ist der 15. Mai. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Das Europäische Astronautenzentrum steht unter anderem auf dem Besuchsprogramm beim DLR. (Foto: DLR)