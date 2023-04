Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

ASBACH – Kreisverwaltung bietet Bauberatung in Asbach an – Servicesprechstunde mit Friedhelm Lorscheid alle 14 Tage

Die Bauaufsicht der Neuwieder Kreisverwaltung (KV) bietet ab Mai wieder regelmäßige Servicesprechstunden für alle baurechtlichen Angelegenheiten in der Asbacher Verbandsgemeindeverwaltung, Flammersfelder Straße 1, an. Friedhelm Lorscheid wird dort als zuständiger Mitarbeiter der KV an jedem ersten und dritten Freitag im Monat – beginnend mit dem 5. Mai – von 8 bis 12 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In Asbach, das früher in der Verwaltung eine eigene Bauaufsicht hatte, sieht Lorscheid genug Interesse, die unterstützende Bauberatung nach der Corona-Pause wieder aufzunehmen. Wie er berichtet, sind in der VG im Jahr 2021 insgesamt 184 Bauanträge und 47 Bauvoranfragen gestellt worden. Im Jahr davor waren es 243 Anträge und 63 Anfragen.

Foto: Friedhelm Lorscheid (sitzend) von der Bauaufsicht der Kreisverwaltung und (von links) stellvertretend sein Kollege Volker Hilt bieten künftig alle 14 Tage eine Bauberatungs-Sprechstunde in der VG-Verwaltung Asbach an. Darüber freuen sich kreis-Beigeordneter Michael Mahlert, Landrat Achim Hallerbach und Asbachs VG-Bürgermeister Michael Christ. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Ulf Steffenfauseweh