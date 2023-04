Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

BERLIN – REGION – BAFA unterstützt Wahlkreis mit rund 50 Millionen Euro – Erwin Rüddel: Davon profitieren die Landkreise Altenkirchen und Neuwied

„Auch im Jahr 2022 profitierte mein Wahlkreis, mit den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen, durch finanzielle Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen (BAFA). Die gesamte Fördersumme belief sich dabei auf rund 50 Millionen Euro“, teilt aktuell der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Mit über 48 Millionen Euro entfiel ein Großteil der Summe auf den Bereich der energetischen Gebäudesanierung, wodurch Unternehmen und Bürger beim Umstieg auf klimafreundliche Alternativen finanziell entlastet werden sollen.

Zusätzlich beteiligte sich das BAFA mit 1,12 Millionen an der Finanzierung von Energieberatungen, die eine effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Potenziale gewährleisten sollen.

Aber auch Unternehmen im Wahlkreis sind Profiteure der Förderungen des Bundesamtes. So entfielen 6,47 Millionen Euro auf das Förderprogramm „Energieeffizienz in der Wirtschaft“, das zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen soll.

Weiterhin ist auch die Mobilitäts- und Wirtschaftsförderung von großer Bedeutung. In Bezug auf klimafreundliche Mobilität belief sich die Fördersumme auf rund 696.000 Euro, durch die 141 Elektro- und Hybridfahrzeuge bezuschusst wurden.

Durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurden zahlreiche Bürger und Unternehmen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. So unterstützte der Bund im Wahlkreis 37 Anträge hinblickend Unternehmensberatungen in Höhe von 60.000 Euro, um gezielt kleine und mittelständische Unternehmen in der Region zu fördern.

Einen weiteren Arbeitsbereich des BAFA stellt die Exportkontrolle dar, wobei auch im Bundestagswahlkreis 197 eine Vielzahl von Unternehmen unterstützt und über relevante Entwicklungen informiert werden.

„Ich begrüße ausdrücklich die Förderungen durch die BAFA. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Politik der Ampel die Bürger finanziell nicht überfordert“, bekräftigt Erwin Rüddel.