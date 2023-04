Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt am 25. Mai in den Mainzer Landtag

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete und erste stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger lädt alle interessierten Bürger ganz herzlich zu einer Informationsfahrt am Donnerstag, 25. Mai 2023 in den Landtag in Mainz ein.

Auf dem Programm stehen ein Mittagessen im Landtagsrestaurant, eine Führung mit Informationen zu Geschichte und Arbeit des Mainzer Landtags, die Teilnahme als Besucher am Landtagsausschuss für Inneres und Sport sowie ein Gespräch mit Dr. Bollinger, der über die Positionen der AfD und die Arbeit der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag informieren wird. Anschließend können in lockerer Gesprächsrunde Fragen gestellt und die aktuellen politischen Themen diskutiert werden.

Der Bus startet um 10:00 Uhr von der Kirmeswiese Neuwied und wird gegen 19:30 Uhr die Gäste auch dort wieder verabschieden. Dr. Jan Bollinger erklärt: „Es ist mir ein Anliegen, den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, sich einen Eindruck über die Arbeit ihrer Landtagsabgeordneten im Landtag von Rheinland-Pfalz zu machen. Deswegen möchte ich alle interessierten Bürger zum Besuch im Landtag nach Mainz einladen und würde mich sehr freuen, viele Besucher in Mainz begrüßen zu dürfen.“

Anmeldungen zu der Fahrt nach Mainz am 25. Mai 2023 nimmt ab sofort das Wahlkreisbüro in Neuwied-Feldkirchen unter der Telefonnummer 02631-9390715 und 0171-5013098 entgegen. Es ist auch möglich sich per E-Mail unter infon@jan-bollinger.de anzumelden. Anmeldeschluss am 22. Mai 2023.