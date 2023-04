Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

RHEINBROHL – Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der K 15 in Rheinbrohl

Donnerstagmittag, 27. April 2023, befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen die K 15 in Rheinbrohl. Beim Linksabbiegen in die Industriestraße übersah er den entgegenkommenden PKW eines 33-jährigen Mannes aus Rheinbrohl. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden zumindest teilweise gesperrt, so dass der Durchgangsverkehr erheblich beeinträchtigt wurde. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Quelle: Polizei