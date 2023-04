Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

HACHENBURG – „Girls’Day 2023“ bei der Polizeiinspektion Hachenburg

Donnerstag, 27. April 2023, fand für 24 Schülerinnen, der diesjährige Girls’Day in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Hachenburg statt. Hierbei hatten die Mädchen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, die Gelegenheit, hautnah zu erleben, wie die Dienststelle aussieht, wie es sich anfühlt in einer Zelle zu sein, wie es ist in einem Streifenwagen zu sitzen oder was sich alles am Einsatzgürtel befindet.

Die Schülerinnen die von unterschiedlichen Schulen aus der Region angereist kamen, hatten sechs Stunden lang die Gelegenheit bei der Polizei in Hachenburg hinter die Kulissen zu blicken. Der Girls’Day ist ein einmal im Jahr stattfindender Aktionstag, der unter anderem dazu beitragen soll, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in sogenannten „Männerberufen“ zu erhöhen.

Um einen informativen und gleichzeitig erlebnisreichen Aktionstag zu gestalten, wurde durch die Polizisten Anna Sophia Mehrens, Nicola Zeiler, Anna Humberg, Jannik Künstler, Eckhard Biehl und Jessica Kremer das Programm gestaltet und präsentiert. Dabei zeigten sich die Schülerinnen sehr wissbegierig und interessiert. Die Gäste bekamen zudem die Gelegenheit, einzelne Einsatzmittel aus der Nähe zu betrachten und anzufassen.

Die Schutzweste oder auch die Dienstmütze konnten anprobiert werden; Erinnerungsfotos durften natürlich auch nicht fehlen. Zusätzlicher Höhepunkt beim Rundgang durch die Dienststelle war die Abnahme von Fingerabdrücken, sowie die Sicherung von Fingerspuren mit Rußpulver. Krönender Abschluss war die Vorstellung der Diensthundestaffel durch die beiden Diensthundeführerinnen Janina Klein und Raphaela Hoffmann. Hier konnten die Vierbeiner im Rahmen einer Vorführung beeindruckend zeigen, was sie alles können. Nicht nur das Aufspüren von Gegenständen, sondern auch das Umsetzen der Kommandos hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Wer weiß, vielleicht kann man künftig die eine oder andere Schülerin als Streifenpartnerin begrüßen. Weitere Informationen zum Polizeiberuf und Einstellungsvoraussetzungen unter: www.polizei.rlp.de/karriere pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de. Quelle und Foto: Polizei