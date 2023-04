Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Anruf falscher Polizeibeamter – fünfstellige Schadenssumme

Mittwoch, 26. April 2023, meldete sich eine Frau bei der Polizei in Altenkirchen und zeigte an, dass sie Opfer eines Trickanrufs „Falscher Polizeibeamter“ geworden ist. Bereits am Montag, 24. April 2023, wurde sie abends unter der bekannten Legende, dass in der Nachbarschaft Täter verhaftet wurden, angerufen. Am nächsten Tag wurde sie erneut kontaktiert und ihr wurde vorgespielt, dass ihr Geld bei der Bank aufgrund von Betrügereien nicht mehr sicher sei. Sie konnte dazu gebracht werden, das Geld von der Bank abzuheben und am Dienstag, 25. April 2023, in Altenkirchen in der Rudolf Diesel-Straße an einen unbekannten männlichen Abholer zu übergeben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, schlank, kurze schwarze Haare (Undercut mit Pony), südländischer Typ, dunkles T-Shirt, weiße Jeans, kein Bart und keine Brille.

Wer hat am 25. April 2023 in der Zeit zwischen 15:00 und 20:00 Uhr (derzeit nicht genauer konkretisierbar) in der Rudolf-Diesel-Straße etwas Verdächtiges, Personen und oder fremde Fahrzeuge bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Quelle: Polizei