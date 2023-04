Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Handyverstöße in Linz am Rhein geahndet

Im Laufe des Dienstags, 25. April 2023, wurden von der Polizeiinspektion in Linz im Rahmen der Verkehrsüberwachung insgesamt vier Verstöße wegen Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt geahndet. Die Betroffenen erwartet ein empfindliches Bußgeld der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer. Quelle: Polizei