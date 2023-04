Veröffentlicht am 28. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Illegale Einreise – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Linz am Rhein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Mittwoch, 26. April 2023, wurde ein albanischer Staatsbürger fahrend in einem Pkw festgestellt. Die anschließende Kontrolle des 35-jährigen Mannes führte zu einem Fahndungstreffer, der Mann war von der Bundespolizei in Rosenheim zur Fahndung wegen dem Verdacht der illegalen Einreise ausgeschrieben. Weiterhin stellten die Beamten der Linzer Polizeiinspektion fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und am Mittwochmorgen der Ausländerbehörde überstellt. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht der illegalen Einreise leiteten die Beamten jeweils ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei