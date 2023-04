Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

ANHAUSEN – Junger Fahrer bei Alleinunfall auf der L 258 schwerverletzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es um 04:00 Uhr auf der Landesstraße 258 zwischen Rüscheid und Anhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrer im Heranwachsendenalter verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr eine Verkehrsinsel sowie mehrere Verkehrszeichen. Anschließend prallte er mit seinem PKW gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrer wurde mit starken Kräfteeinsatz der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach aus seinem Fahrzeug befreit. Nach notärztlicher Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen, die nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei nicht lebensbedrohlich sind. Quelle: Polizei