Veröffentlicht am 27. April 2023

OBERHONNEFELD-GIEREND – Diebstahl von Werkzeugen aus einer Gartenhütte in Oberhonnefeld – Gierend

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag kam es im Johanniskrautweg in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Diebstahl von Werkzeugen. Unbekannte Täter betraten das rückwärtige Grundstück des Geschädigten und entwendeten aus einer unverschlossenen Gartenhütte mehrere Werkzeuge in einem Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei