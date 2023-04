Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Betrug durch falsche Polizeibeamte – Betrugsversuch durch falsche Staatsanwältin

Dienstag, 25. April 2023, kam es im Bereich Altenkirchen zu einem vollendeten Betrug. Hierbei gaben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und täuschten der Geschädigten vor, dass derzeit im Bereich Altenkirchen nach flüchtigen Straftätern gefahndet wird. In weiteren Telefonaten, die sich teilweise über Stunden hinzogen, brachten sie die Geschädigte dazu, einen fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto abzuheben und an einen der Täter zu übergeben.

In einem weiteren Fall blieb es am gleichen Tag bei einem versuchten Betrug. Hierbei gab sich die Anruferin als Staatsanwältin aus. Sie versuchte, die Geschädigte dazu zu bringen, eine von der Täterin mitgeteilte Telefonnummer anzurufen. Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und rief die Nummer nicht an.

In Zusammenhang mit den geschilderten Vorfällen warnt die Polizei Altenkirchen nochmals vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen. Auf keinen Fall sollte auf solche Anrufe reagiert und im Zweifelsfall die Polizei informiert werden. Quelle: Polizei