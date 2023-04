Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie feiert den Mai – Senioren feiern im KDH in Horhausen am 11. den Mai und blicken in die Sterne

„Wir feiern den Mai und blicken in die Sterne“, unter diesem Motto steht der Nachmittag der Horhauser Seniorenakademie am Donnerstag, 11. Mai, ab 14:30 Uhr, im Kaplan-Dasbach-Haus. Nach Kaffee und Kuchen startet um 15 Uhr ein buntes Programm und es wird auch Maibowle angeboten. Der Vorbereitungskreis wartet mit Liedern, Gedichten und Sketchen zum Wonnemonat Mai auf. So wird Rudolf Lamerz über Brauchtum im Frühling, besonders im Mai, erzählen. Gegen 16 Uhr wird Astrologin Hildegard Kaiser (Bonn) die Senioren über „Astrologie als Orientierungshilfe“ informieren. „Astrologie ist mehr, als Sternenkonstellationen zu deuten. Astrologie, richtig angewendet, kann als ‚Kompass für die Fahrt auf dem Meer des Lebens‘ bezeichnet werden. Denn auch Seefahrer richten sich seit jeher an den Sternen aus“, so Hildegard Kaiser. Anmeldungen/Infos beim Vorsitzenden der Seniorenakademie, Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507.

Foto: Hildegard Kaiser (Bonn) beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Astrologie und hat auch ein Buch mit dem Titel „Astrologie als Orientierungshilfe – uraltes Wissen nutzen, mit Leo die Sterne erkunden“ geschrieben.

Foto: Neben dem Maibaum zählt auch das Maifeuer der Mainacht zum Brauchtum, über das Rudolf Lamerz informieren wird. Das Foto entstand in den 1950er Jahren in Huf am Morgen nach der Mainacht. Fotos: Seniorenakademie