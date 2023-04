Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

ASBACH – Neue Drehleiter-Maschinisten ausgebildet

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Asbach haben an zwei Wochenenden neue Drehleiter-Maschinisten ausgebildet. In insgesamt 35 Unterrichtsstunden wurden acht Feuerwehrmänner der Einheiten Asbach und Altenhofen in den Grundlagen sowie der Bedienung einer Drehleiter geschult. Mit einem schriftlichen Test und einer praktischen Übung konnten alle Teilnehmer die Ausbildung erfolgreich abschließen.

Die Ausbildung startete am ersten Samstag mit den Grundlagen zum sicheren Betrieb sowie den Unfallverhütungsvorschriften. Ebenfalls gab es einen Exkurs in das Baurecht. Den Schwerpunkt bildete das Thema Fahrzeugkunde. Es wurden die verschiedenen Arten und Typen von Hubrettungsfahrzeugen vorgestellt und die Besonderheiten und Einsatzgebiete besprochen. Auch die Berechnung der notwendigen Aufstellflächen und Abstände wurde erläutert und an Beispielen berechnet. Es folgten die Themen Bedienung, Sicherheitseinrichtungen und Notbetrieb einer Drehleiter. Für die praktischen Übungen wurden die Teilnehmer in die Positionen des Fahrzeugführers, Maschinisten und Truppmann aufgeteilt. Jede Position hat feste Aufgaben zugeordnet, um einen schnellen Einsatz der Drehleiter zu ermöglichen. Der Umgang und die Funktionen der verschiedenen Steuerstände der Drehleiter wurden praktisch erprobt, sodass alle Teilnehmer mit der Bedienung vertraut wurden.

Am zweiten Wochenende standen das taktische Vorgehen sowie weitere Einsatzübungen auf dem Plan. An verschiedenen Gebäuden galt es die Drehleiter schnell und sicher in Stellung zu bringen. Die Beobachter gaben im Anschluss jeweils ein Feedback zu den Abläufen. Die Übungsszenarien forderten die Teilnehmer mit der Anfahrt über enge Straßen und dem Rangieren in einen Hof sowie der Aufstellung der Drehleiter in einer Schräge. Bei allen Übungen musste die Umgebung stets im Blick sein, wie zum Beispiel eine Elektroleitung, die zwischen den Gebäudedächern verlief. Ziel der verschiedenen Übungen war es, das Einsatzspektrum einer Drehleiter kennen zu lernen und den sicheren Umgang zu trainieren.

Zum Abschluss des Lehrgangs mussten die Teilnehmer ihr Wissen bei einem schriftlichen Test sowie einer praktischen Übung unter Beweis stellen. Wehrleiter Arnold Schücke freute sich, dass alle acht Teilnehmer mit Erfolg die Ausbildung abgeschlossen haben und dankte dem Ausbilder-Team für die gute Organisation und Durchführung. (Tim Wesel) Foto: FFW VG Asbach