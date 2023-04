Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Mach mit!“ – den Stadtteil gestalten – Aktiv werden in der Sozialen Stadt „Südöstliche Innenstadt“

Was macht Neuwieds südöstliche Innenstadt aus? Vor allem sicher eines: Das aktive, gemeinsame Miteinander von ganz unterschiedlichen Menschen. Es gilt, sich selbst mit eigenen Ideen oder Wünschen einzubringen, sie vor allem mitzugestalten. Zum Beispiel: Den eigenen Stadtteil verschönern und lebenswerter gestalten. Das wollen auch die aktiven Unterstützerinnen und Unterstützer im Quartier.

Ein Engagierter beschreibt das so: „Gute Nachbarschaft ist dort, wo sich Menschen kennen, wo es Treffpunkte gibt, wo ich Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Das heißt auch, dass ich mitmache und mich einbringe.“ Ob bei der Planung, in der Umsetzung oder Begleitung von Veranstaltungen oder Projekten – zahlreiche Formen des Mitgestaltens sind denkbar. Auch die Verwirklichung individueller Ideen und Aktionen ist sehr willkommen. So können die eigenen Vorstellungen für den Stadtteil realisiert werden. Hierfür treffen sich alle Aktiven der Sozialen Stadt regelmäßig zum gemeinsamen Austausch. Zusammen sollen positive Veränderungen geschaffen werden, um einen noch lebens- und liebenswerteren Stadtteil zu gestalten.

Wie viel Zeit Beteiligte investieren möchten, entscheiden sie selbst. Ob jung oder alt – jeder, der mitgestalten möchte, ist willkommen. Je mehr mitmachen, desto mehr Ideen können entwickelt und umgesetzt werden. Die aktive Mitgestaltung bietet auch gute Möglichkeiten, vielfältige Kontakte zu knüpfen.

„Ohne unsere engagierten Ehrenamtler wäre der Stadtteil nicht da, wo er jetzt ist“, betont Quartiermanagerin Alexandra Heinz. Weitere Infos sind im Film über die südöstliche Innenstadt zu finden. Diesen gibt es unter www.neuwied.de/8061.html. Bei Interesse oder Fragen steht das Stadtteilbüro von Montag bis Donnerstag gerne zur Verfügung unter Tel. 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbüro@stadt-neuwied.de.

Foto: Zahlreiche Aktive bringen sich in der südöstlichen Innenstadt ein.