Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt vom 3. bis 6. Mai zur International Week ein

Die Hochschule Koblenz, an der junge Menschen aus 109 Nationen studieren und die mit 150 Partnerhochschulen auf der ganzen Welt kooperiert, lädt von Mittwoch, 3. Mai, bis Samstag, 6. Mai, zur International Week ein. Mit einem breiten Angebot wirbt das International Office auf dem RheinMoselCampus Koblenz unter den Studierenden der Hochschule dafür, sich über Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten zu informieren. Zugleich richten sich einzelne Formate mit praktischen Tipps an Menschen aus dem Ausland, die schon jetzt die Standorte der Hochschule bereichern oder daran interessiert sind. Auch externe Gäste sind herzlich willkommen.

Die International Week beginnt am 3. Mai um 9.30 Uhr mit einer internationalen Info-Messe im Foyer des Campus und verschiedenen Vorträgen. Von 11 bis 14 Uhr präsentieren Studierende aus dem Ausland ihre Heimatländer. In Kooperation mit dem Gründungsbüro steht dann von 15 bis 16.30 Uhr das Thema „Selbstständigkeit für internationale Studierende“ im Mittelpunkt (Raum K123).

Eine Informationsveranstaltung zum Aufenthaltsrecht, angeboten in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde Koblenz, ist die erste Veranstaltung am Donnerstag, 4. Mai. Sie beginnt um 12 Uhr in Raum A209. Ab 15 Uhr können sich dann Angestellte und Lehrende zu verschiedenen Möglichkeiten der Personalmobilität informieren (Raum KU28). Kolleginnen und Kollegen zweier Fachbereiche berichten von ihren Erfahrungen und freuen sich auf viele Fragen.

Am Freitag, 5. Mai, schließlich lädt die Hochschule Koblenz zum Tag der offenen Tür ein, an dem sich auch das International Office beteiligt. Programmpunkte sind Bühnenbeiträge aus Indonesien und Mauritius von 13 bis 13.30 Uhr und das zweiteilige Seminar „Interkulturelle Kompetenz“. Der erste Teil findet am Freitag vor Ort von 15 bis 18 Uhr statt, der zweite online (via Zoom) am Samstag von 11 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist hier per Mail an Dr. Jihee Hong möglich: jhong@hs-koblenz.de.

„Verschiedenheit und Vielfalt sind Bereicherung und Chance“, erklärt Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, „dazu gehört auch, international zu denken und zu handeln und über kulturelle Grenzen hinweg Erfahrungen zu sammeln. Die International Week ist daher ein wichtiger Baustein für uns, um die Internationalität der Hochschule Koblenz weiter auszubauen.“

Das Programm der International Week findet sich auch hier: www.hs-koblenz.de/rmc/international-office/projekte-veranstaltungen/international-week

Foto: Impression von einer früheren International Week (Foto: Hochschule Koblenz/Gandner)