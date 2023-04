Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Gut besuchte Karrieremesse Praxis@Campus der Hochschule Koblenz wieder in Präsenz

Gerade nach den Zeiten der Pandemie suchen Unternehmen qualifizierte Fachkräfte und starten junge Menschen in ihr Berufsleben. Die Hochschule Koblenz hat daher ihre beliebte Karrieremesse Praxis@Campus nun wieder in Präsenz durchgeführt. Am RheinMoselCampus Koblenz boten die rund 90 ausstellenden Unternehmen den zahlreichen Studierenden aller Fachbereiche und Standorte in persönlichen Gesprächen und über weitere Kanäle wie die Jobwand Festanstellungen und Praktika an. Zudem nutzten Studierende die Veranstaltung, um Themen für Semester- oder Abschlussarbeiten zu finden. Gut angenommen wurden auch die Vorträge der Unternehmensvertreter, die sich rund um das Thema Bewerbung, Jobeinstieg und Karriere drehten.

Die 90 verfügbaren Standplätze waren sehr rasch ausgebucht gewesen und eine lange Warteliste an weiteren interessierten Organisationen zeigte die Beliebtheit bei regionalen sowie überregionalen Firmen. Die meisten Aussteller nehmen seit Jahren an der Messe teil, um frühzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte kennen zu lernen, um Erfahrungen auszutauschen sowie um innovative Kooperationen und Forschungsprojekte zu initiieren. Hinzu kommen stets bekannte regionale Aussteller, die auf diesem Wege neue Fachkräfte gewinnen möchten. So präsentierte sich das Unternehmen Sebapharma GmbH & Co. KG auf der Firmenkontaktmesse. Die Standbetreuerin Linda Kläser freute sich über die Möglichkeit der erneuten Teilnahme in Präsenz: „Wir kooperieren seit 2013 erfolgreich im Rahmen des dualen Studiums mit der Hochschule Koblenz und bilden aktuell drei duale Studierende in unserem Unternehmen aus. Heute hatten wir viele neue spannende Kontakte.“

Boris Becker, der bei der Firma Wirtgen für Aus- und Weiterbildung zuständig ist, hatte auf dem Campus im wahrsten Sinne des Wortes schweres Gerät aufgefahren und dort Baumaschinen ausgestellt, um auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen: „Von der Teilnahme an der Firmenkontaktmesse versprechen wir uns viele Bewerbungen und einen höheren Bekanntheitsgrad. Und natürlich möchten wir auch unser Netzwerk erweitern.“ Vanessa Stolarz vom Koblenzer Unternehmen Canyon freute sich, dass die Firmenkontaktmesse nach der Coronapandemie wieder in Präsenz stattfinden kann: „Wir haben auch bei der virtuellen Praxis@Campus passende Bewerberinnen und Bewerber gefunden – aber der persönliche Kontakt macht natürlich vieles leichter. Dadurch, dass das Unternehmen gerade wächst, haben wir auch einen erhöhten Bedarf an Personal.“

Für die Hochschule Koblenz bedeutet die Firmenkontaktmesse Praxis@Campus auch ein Wiedersehen mit Absolventinnen und Absolventen, die nach erfolgreichem Start ins Berufsleben nun an die Hochschule Koblenz zurückkehren, um für ihren Arbeitgeber weitere hochqualifizierte Fachkräfte zu finden. Dazu gehören Iris Gombert und Alina Koch, die am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz studiert haben, nun für das Unternehmen Best4Tires GmbH in Höhr-Grenzhausen im Personalbereich sowie im Marketing tätig sind und auf der Firmenkontaktmesse nach neuen Kolleginnen und Kollegen Ausschau hielten. „Schon während meines Studiums des Gesundheits- und Sozialmanagement war ich als Werkstudentin für das Unternehmen tätig, habe auch in Kooperation mit der Firma meinen Bachelor gemacht. Jetzt freue ich mich, als Junior Personalreferentin an meine alte Hochschule zurückkehren zu können“, erklärt Alina Koch.

„Die Firmenkontaktmesse Praxis@Campus, die nun endlich wieder in Präsenz stattfinden kann, ist mehr als eine reine Stellenbörse“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, „bereits während ihres Studiums finden unsere Studierenden hier Zugang zu Personalverantwortlichen und Fachleuten aus den Unternehmen. So haben sie die Gelegenheit, das Fundament für ihren späteren Berufsweg zu legen.“

Die Studierenden zeigten sich begeistert von dem breiten Angebot der Firmenkontaktmesse Praxis@Campus, die die letzten beiden Jahre ausschließlich digital angeboten worden war. Hannin Alkhawaja, die an der Hochschule Koblenz im 1. Semester Bauingenieurwesen studiert, suchte ein Unternehmen, bei dem sie ihr Pflichtpraktikum absolvieren kann: „Hier sind wirklich sehr viele passende Unternehmen dabei und ich habe schon ein paar tolle Gespräche geführt – da ist sicher etwas für mich dabei.“