Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Rentenberatung der Sozialen Stadt – jetzt noch Termin sichern

Wie beantrage ich Erwerbsminderungsrente? Wie hoch wird meine Rente einmal ausfallen? Und überhaupt – was bedeuten all diese Zahlen? Norbert Faltin gibt im persönlichen Gespräch Antworten auf diese und weitere Fragen zur Rente. Der ehrenamtliche Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung für den Kreis Neuwied bietet monatlich die kostenlose Rentenberatung im Stadtteiltreff der Südöstlichen Innenstadt, Rheintalweg 14, an. Für die Termine jeweils montags von 16 bis 19 Uhr am 15. Mai und 26. Juni sind noch Plätze frei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Terminvereinbarungen bei Norbert Faltin unter Tel. 0152 01 046 484. Informationen zu weiteren Angeboten in der Südöstlichen Innenstadt erteilt das Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, unter Tel. 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de.