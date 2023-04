Veröffentlicht am 27. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Metall-Erlebnistage werden zu Zukunftstagen – Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen öffnet bisheriges Fachkräfteangebot für alle Branchen und ruft Betriebe zur Teilnahme auf

Seit vielen Jahren organisiert die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen erfolgreich die Metall-Erlebnistage. An diesen Praxistagen haben Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen die Möglichkeit, an einem Vormittag in Berufe heimischer Unternehmen der Metall- und Elektrobranche hineinzuschnuppern.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels möchten die Wirtschaftsförderung mit Unterstützung des Unternehmernetzwerks „Brancheninitiative Metall“ das Thema Fachkräftesicherung nun auf eine breitere Basis stellen: Die Metall-Erlebnistage werden daher zu den Zukunftstagen und öffnen sich für alle Unternehmensbranchen aus dem Kreis Altenkirchen. Unternehmen haben die Möglichkeit, den Zukunftstag ganz individuell nach ihren Wünschen zu gestalten, beispielsweise mit einem Betriebsrundgang und einem kleinen Praxisprojekt, bei dem die jungen Menschen etwas ausprobieren und ihre Fähigkeiten sich selbst, aber auch den Betrieben unter Beweis stellen können. Sowohl die Termin- als auch die Programmgestaltung sind dabei flexibel umsetzbar.

Die Zukunftstage sind somit nicht an einen festen Tag gebunden und können über das ganze Jahr verteilt in Abstimmung mit den Schulen stattfinden. „Mit wenig Aufwand können Unternehmen frühzeitig junge Menschen für das eigene Ausbildungsangebot begeistern und lernen in kleinen Gruppen und lockerer Atmosphäre, potenzielle Auszubildende kennen“, so Fides Lang, Projektleiterin bei der Wirtschaftsförderung. Es fallen lediglich Kosten für den Transport von der Schule bis zum Betrieb und wieder zurück an.

Wie erfolgt die Kontaktaufnahme? Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich über ihre Schule bei der Wirtschaftsförderung und nennen ihre Wunschbranche bzw. ihr Wunschunternehmen. Die Wirtschaftsförderung leitet die Anfrage an den Unternehmensverteiler der Zukunftstage weiter und stellt den ersten Kontakt her. Bei Interesse koordiniert die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den Unternehmen und der Schule einen Termin für den Zukunftstag und unterstützt gerne bei der weiteren Planung und Organisation.

Interessierte wenden sich Fides Lang, Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Tel.: 02681-813908, E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de Foto: Archiv Kreisverwaltung/Jennifer Kothe