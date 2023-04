Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Bei den Festspielen bringt Ulrich Tukur die Sterne zum Leuchten

Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys nehmen die Besucher der Rommersdorf Festspiele am Dienstag, 27. Juni, um, 20.15 Uhr mit auf einen Spaziergang im Tanzschritt schwingender Rhythmen. Im Englischen Garten spielen sie ihr Programm „Es leuchten die Sterne“. Bezaubernde Melodien internationaler Lieder, Refraingesang und erstklassige Instrumente werden gepaart mit vier Musikern in vornehmer Kleidung, artistischem Können und Kabarett, das durchaus auch mal in herrlichen Blödsinn umschlägt.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de Foto: Elena_Zaucke