Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

NEUWIED – Roentgen-Museum zeigt „Wolken auf meinen Schultern“ – Landrat Achim Hallerbach eröffnet neue Ausstellung von Sabine Hack – Große Resonanz

„Wolken auf meinen Schultern“: So heißt die neuste Ausstellung im Neuwieder Roentgen-Museum, die Landrat Achim Hallerbach vor „vollem Haus“ eröffnet hat. Sabine Hack aus Eitorf zeigt darin ihre vielseitigen Arbeiten mit Textilien – neben bestickten Stoffen, Fotos, Kunstkopien und Landkarten auch Büchern und Taschentücher. In der Schau werden Malerei, Zeichnungen und plastische Objekte zu Assemblagen und raumgreifenden Erzählungen.

Pauline Liesen, Direktorin des Troisdorfer Bilderbuchmuseums Burg Wissem, beschrieb in ihrer Laudatio, dass Hacks Werke nicht nur von einem „unvergleichlichen Farbenspiel“ gekennzeichnet sind, sondern vor allem, dass die Künstlerin die Betrachter in ihre Werke einbezieht und sie auffordert, sich mit hochdramatischen, aktuellen Problemen auseinanderzusetzen.

Die im Kreis Neuwied geborene Sabine Hack hat Malerei an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft bei Prof. A. Reichel studiert. Auf diversen Projektreisen und internationalen Ausstellungsbeteiligungen, die sie u. a. nach Italien, China und Indonesien führten, sammelte sie neben den kulturellen Eindrücken auch immer Material – Stoffe und Muster, kostbare Webereien, Druckstöcke und traditionell gefertigte Handarbeiten. Daraus hat sie ein Werk entwickelt, das sich ständig erweitert und ausdehnt. Stoff als Trägermaterial und Gewebe steht sinnbildhaft für verdichtete Gedanken und Geschichten.

Wie Landrat Achim Hallerbach erinnerte, hat Sabine Hack im Roentgen-Museum bereits mehrfach Arbeiten gezeigt und dabei stets viel Anklang beim Publikum gefunden.

Die Vernissage wurde musikalisch umrahmt von Yoel Cantori am Cello und Milica Vickovic-Reffgen am Klavier. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 14. Mai, zu besichtigen. Begleitprogramm: So., 7. Mai 2023, 15.00 Uhr. Nadel und Faden im Handgepäck: Erzählungen und Reiseerlebnisse von Sabine Hack