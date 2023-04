Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – LINKENBACH – Demokratie in der Defensive: Von Neonazis, Identitären und Querdenkern – Veranstaltung in Linkenbach informiert über antidemokratische und rechte Szene in der Region

„Demokratie in der Defensive – Von Neonazis, Identitären und Querdenkern“ ist der Titel einer Kooperationsveranstaltung der Fachstelle Plus für Kinder und Jugendpastoral Koblenz und der Kreisjugendämter Altenkirchen, Neuwied und Mayen-Koblenz am 19. Juni in Linkenbach. Dabei gibt es einen Überblick über die verschiedenen aktuellen antidemokratischen, rechten und zum Teil rechtsextremen Bewegungen und Szenen – mit einem Fokus auf die hiesige Region.

Vor allem soll erkennbar und deutlich gemacht werden, wie es rechten Aktivisten und

Strategen gelingt, unterschiedliche jugendliche Zielgruppen anzusprechen. Es gibt auch einen Überblick über neue Erkenntnisse aus der Region und die Entwicklung des rechten Spektrums in den letzten Jahren.

Referent ist der Kultursoziologe und Publizist Dr. Lutz Neitzert, der unter anderem Lehraufträge an den Universitäten Marburg, Koblenz-Landau und Bonn hatte und hat. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Forschung ist die rechtsextreme Musik- und Jugendszene.

Die Veranstaltung am Außerschulischen Lernort (ASL) Linkenbach beginnt um 10 Uhr, das Ende ist für 13 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eingeladen sind Ehren- und Hauptamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit, Lehrerkräfte, Eltern, Schulsozialarbeiter und am Thema Interessierte. Anmeldeschluss ist der 12. Juni. Anmeldungen erfolgen online: http://www.fachstellejugendplus-koblenz.de