Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

ERPEL – Gemeinschädliche Sachbeschädigung auf jüdischem Friedhof in Erpel

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 22. und Montag, 24. April 2023, wurde auf dem jüdischen Friedhof an der Erpeler Ley Straße ein Grabstein mutwillig zerstört. Darüber hinaus wurden auch Pflanzen abgerissen und durchtrennt, die dazu dienten den Friedhof zu umgrenzen. Der Friedhof, der durch eine ehrenamtliche Bürgerinitiative aus Erpel betreut wird, befindet sich am Fuße der Erpeler Ley in einem angrenzenden Waldstück. Er steht zudem unter Denkmalschutz. Hinweise zur Erlangung der Täter werden unter der Telefonnummer 02644 – 943 – 0 bei der Polizei Linz entgegengenommen. Quelle: Polizei