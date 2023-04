Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

ROTH – Diebstahl von Fahrzeugteilen in Roth

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 23. April 2023, 23.30 Uhr, und Montagmorgen, 24. April 2023, 08.00 Uhr, kam es in Roth, in der Siegener Straße, zum Diebstahl von Fahrzeugteilen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein, auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt abgestellter Kleintransporter Iveco von unbekannten Tätern angegangen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein. Weiterhin demontierten sie verschiedene Fahrzeugteile (Steckachse, Bremssattel und -scheibe sowie mehrere Sensoren) und entwendeten sie. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei