Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

NEUWIED – Streit um vermeintlichen Sperrmüll in Neuwied eskaliert

Am Montagvormittag, 24. April 2023, legte der 64-jährige Beschuldigte persönliche Gegenstände auf eine Mauer vor seinem Anwesen. Der 56-jährige Geschädigte ging davon aus, dass es sich bei den Gegenständen um Sperrmüll handeln würde und schaute sich diese genauer an. Um sein Eigentum zu verteidigen, schlug der Beschuldigte den Geschädigten unvermittelt mit einem Beutel, in dem sich eine PET Flasche befand. Anschließend entriss der Beschuldigte dem Geschädigten einen Wanderstock und schlug mit diesem auf ihn ein, sodass der Stock in zwei Teile brauch. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei