Veröffentlicht am 26. April 2023 von wwa

DIERDORF – Neuer Bezirksbeamter für die Verbandsgemeinde Dierdorf

Die Verbandsgemeinde Dierdorf hat seit dem 01. April 2023 einen neuen Bezirksbeamten. Polizeihauptkommissar Andreas Krobb folgt auf Polizeioberkommissar Roger Mayer, der die Funktion bislang innehatte.

Verbandsgemeindebürgermeister Manuel Seiler und der Leiter des Fachbereiches Bürgerdienste, Udo Stein, begrüßten jetzt im Beisein von Polizeirat Florian Schwan, Leiter der Polizeiinspektion Straßenhaus und dessen Stellvertreterin, Polizeihauptkommissarin Christina Koch „den Neuen“ in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dierdorf.

Dabei ist Andreas Krobb in Dierdorf kein Unbekannter: Als Bürgermeister der Ortsgemeinde Stebach ist er tief mit der Region verwurzelt. „Ich freue mich einen erfahrenen und ortskundigen Mitarbeiter als Bezirksbeamten vorstellen zu können, der „Land und Leute“ kennt und die notwendigen Netzwerke bereits geknüpft hat,“ erklärte PI-Leiter PR Florian Schwan.

Auch Verbandsgemeindebürgermeister Manuel Seiler zeigte sich glücklich über die Neubesetzung der Funktion und betonte die bislang gute und enge Zusammenarbeit zwischen der Verbandsgemeindeverwaltung und der Polizei und hat keinen Zweifel, dass diese zukünftig genauso fortgeführt wird.

PHK Andreas Krobb wurde 2007 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung fand er zunächst Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Koblenz, von wo aus er im Anschluss verschiedene Stationen des polizeilichen Einzeldienstes durchlief. Zuletzt war er vier Jahre lang als Abwesenheitsvertreter eines Dienstgruppenleiters bei der Polizeiautobahnstation Montabaur eingesetzt. Als Bezirksbeamter ist PHK Andreas Krobb Ansprechpartner für Bürger, Verwaltung und Vereine. Hierzu verrichtet er auch regelmäßige Sprechzeiten in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dierdorf. Quelle und Foto: Polizei

Foto: (v.l.): Verbandsgemeindebürgermeister Manuel Seiler, PHK´in Christina Koch, PHK Andreas Krobb, PR Florian Schwan, Fachbereichsleiter Udo Stein