HALSENBACH – Diebstahl eines Pkw in Halsenbach

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 23. um 14:00 Uhr und Montagmorgen, 24. April 2023, gegen 09:00 Uhr kam es in Halsenbach zum Diebstahl eines Audi A6. Das Fahrzeug wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter vom Gelände eines Händlers in der Industriestraße in Halsenbach gestohlen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant (Baujahr 2017) mit 21-Zoll-Felgen. Da der Tank des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Diebstahls mit Dieselkraftstoff für eine Restreichweite von 100 bis 200 Kilometer befüllt war, könnte es sein, dass im Umkreis eine Betankung vorgenommen wurde. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder zu dem Täter oder den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Boppard. Quelle: Polizei