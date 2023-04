Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

MAULSBACH – Die Schüsse sind gefallen: Petra Heuten ist Schützenkönigin beim Schützenverein Maulsbach

Am Montagvormittag, 24. April 2023, erwartete der Festplatz in Maulsbach am Schützenhaus die Schützen zum traditionellen Königs-, Kronprinzen- und Schülerprinzenschießen. Das Majestätenschießen, durchgeführt an drei verschiedenen Orten, wurde gegen 10:00 Uhr von der noch amtierenden Majestät Jan Lichtenthäler und Schützenmeister Frank Heuten eröffnet. Um 10:12 Uhr fiel der erste Schuß bei den Senioren auf die Preise des königlichen Vogels. Insgesamt beteiligten sich 59 Personen an diesem Wettbewerb um die Ehrennadeln der Trophäen. Die Krone sicherte sich mit dem 15. Schuß Andre Bay. In kurzen Abständen folgten die weiteren Trophäen. Mit Schuß 33 ging der Reichsapfel an Anna Seifen, das Zepter mit dem 56. Schuß holte sich Laura Asbach. Marc Streginski sicherte sich mit Treffer 77 den Kopf, die linke Schwinge mit Treffer 106 Luca Asbach, die rechte Schwinge mit Treffer 138 Tobias Peter und letztlich fiel der Stoß mit dem 197. Schuß an Torsten Kretzer. Um 11:40 Uhr war somit der Kampf um die Trophäen geendet. In den Nachmittagsstunden meldeten sich beim Schützenmeister drei Anwärter auf die Königswürde. Zwei Frauen und ein Mann. Michaela Wetzig, Hans-Georg Adorf und Petra Heuten. Mit dem 909. Schuß fiel am späten Montagnachmittag der Rest des einst so stolzen Königsvogels. Petra Heuten konnte es noch nicht richtig registrieren als das Schützenvolk in tosenden Jubel ausbrach.

Während die Senioren auf den Aar schießen, nehmen sich die Jugend und Schüler einen Hasen vor. Die Jugend begann ihr Schießen um 14:00 Uhr. 14 Personen hielten auf die fünf Trophäenteile. Die Löffel sicherte sich mit dem 103. Schuß Manuel Schmidt, den Kopf Hanne Kählitz (312), die Vorderläufe Till Brankers (366), die Blume Jonas Heuten (369) und die Hinterläufe Julian Hallerbach (372). Um die Würde des Kronprinzen schossen anschließend zehn Anwärter. Nico Küthe, Jan Asbach, Anne Schnabel, Julia Hallerbach, Selina Birkenbeul, Manuel Schmidt, Jonas Heuten, Jona Lindscheid, Anna Seifen und Tim Kretzer. Um 17:47 Uhr fiel mit dem 607. Treffer bei Selina Birkenbeul der Rumpf zu Boden.

Vier Schüler beteiligten sich am Schießen um die Trophäen des Hasen. Die Löffel holte sich Julia Pfeiffer, die Blume Felix Pfeiffer, Kopf, Vorder- und Hinterläufe Sebastian Krewald. Um die Krone ging es auch bei Ihnen um 17:00 Uhr los. Kontrahenten waren Louis Kretzer, Julia Pfeiffer und Sebastian Krewald. Er war es auch der um 17:43 Uhr dem Treiben ein Ende bereitete.

Zwei Stunden später begann die Zeremonie der feierlichen Krönung der Majestäten. Unter den musikalischen Klängen des Blasorchesters Mehrbachtal zogen die Schützen ins Festzelt, stürmisch begrüßt von den Gästen. Da der Schützenmeister in die Rolle des Prinzgemahls versetzt wurde, übernahm Dirk Lichtenthäler die Krönungszeremonie. Bedankte sich bei den scheidenden Majestäten, Jan und Rita Lichtenthäler, Hanne Kählitz und Madlen Schönherr für ihr beispielhaftes Regentschaftsjahr.

Nachdem er den scheidenden Majestäten die Insignien entnommen hatte und ihnen ihre Erinnerungsorden überreicht hatte, krönte er Petra Heuten zur Schützenkönigin des Saison 2023-24, Frank Heuten zum Prinzgemahl, Selina Birkenbeul zur Kronprinzessin und Sebastian Krewald zum Schülerprinzen. Fotos: Diana Wachow