Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Reihe der Kreismusikschule für Sängerinnen und Sänger: Workshop „Authentische Bühnenperformance“ am ersten Mai-Wochenende

Welche Zutaten benötigt es, um den technisch einwandfreien Liedvortrag zu einem emotional bewegenden Erlebnis für Künstler und Publikum werden zu lassen? Wie stelle ich Kontakt zum Publikum her und binde es an meinen Songvortrag? Wie gelange ich an meine versteckten unbewussten Botschaften, die mich vom authentischen freien Singen abhalten? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Gesangsworkshops mit Gesangspädagogin Milena Lenz-Mester widmen und für jeden Einzelnen seine wahrhaftigen Antworten finden. Der Workshop der Kreismusikschule Altenkirchen richtet sich an Sänger und Sängerinnen, die keine blutigen Gesangsanfänger sind.

Der erste Workshop „Authentische Bühnenperformance“ findet am ersten Mai-Wochenende vom 5. bis 7. Mai in der Kreismusikschule Altenkirchen statt (Hochstraße 3, 57610 Altenkirchen), freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr, wobei es um 16 Uhr ein abschließendes Konzert geben wird.

Inhalte und Schwerpunkte des Workshops: Vom technisch perfekten zum emotional berührenden Vortrag; Atempendel, Emotionalität, Kontakt und Beziehung herstellen; Kontrollpanzer in offenen Ausdruck umwandeln; Gesangstechnik (Gruppenstimmbildung, Atmung); Songinterpretation; Bühnenpräsenz und Ausdruck; Künstlerpersönlichkeit; Außenwirkung und künstlerische Darstellung.

Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt. Der Wochenend-Workshop kostet für Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule 130 Euro, für Externe 150 Euro. Erwachsene zahlen, wenn sie Schüler der Musikschule sind, 160 Euro, sonst 185 Euro. Anmeldung und Informationen: Kreismusikschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812283, E-Mail: musikschule@kreis-ak.de