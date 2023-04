Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

KOBLENZ – Zeugenaufruf nach erfolgter Beleidigung am Busbahnhof in Koblenz am Dienstag, 18. April 2023

Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise nach einer massiven Beleidigung am Dienstagvormittag, 18. April 2023, zwischen 11.30 und 12.00 Uhr. Tatort war der Busbahnhof am Löhr-Center Koblenz. Wer hat die Beleidigungen gehört? Hinweise bitte an die Polizei unter 0261/103-2510 Quelle: Polizei