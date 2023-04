Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Stark betrunkener PKW-Fahrer in Linz/Rhein

Montagmorgen, 24. April 2023, wurde der Polizeiinspektion Linz ein stark angetrunkener Mann an der Linzer Total-Tankstelle gemeldet, der aufgrund seines Zustandes hingefallen und sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Anstatt auf den verständigten Rettungsdienst zu warten, stieg der 50-jährige geradewegs in seinen PKW und fuhr davon. Eine verständigte Streife der Polizei Linz begab sich darauf an die Anschrift des Fahrers. Da sich der Fahrer, seiner Schuld bewusst, weigerte die Türe zu öffnen, wurde die Wohnung mit richterlichem Beschluss umgehend geöffnet und der Gesuchte, sichtlich dem Alkohol zugesprochen, angetroffen. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Linz und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei