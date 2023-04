Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

VALLENDAR – Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss – Fahren ohne Versicherungsschutz und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Sonntagabend, 23. April 2023, um 21:20 Uhr, wurde der Polizei in Bendorf ein Verkehrsunfall auf der L 308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen gemeldet. Der 29-jährige Fahrer eines E-Skooters kam infolge von Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Als Ersthelfer den Unfall bemerkten war der Fahrer bereits im Straßengraben eingeschlafen. Als Beamte der Polizei Bendorf mit der Unfallaufnahme beginnen wollten beleidigte der Mann die Beamten und griff sie später auch noch tätlich an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei einer Durchsuchung wurde auch noch eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden, die sichergestellt wurden. Da der E-Skooter auch nicht über eine erforderliche Versicherung verfügte, wurde er ebenfalls sichergestellt. Im Ergebnis wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Versicherungsschutz, Beleidigung, Bedrohung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erfasst. Quelle: Polizei