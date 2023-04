Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Brand von Unrat neben Mehrfamilienhaus in Linz, in der Linzhausenstraße

Sonntagabend, 23. April 2023, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:20 Uhr zu einem Brand in Linz alarmiert. Neben einem teilweise bewohnten Mehrfamilienhaus waren auf einer Fläche von circa 25 Quadratmeter Unrat und Brennholz in Brand geraten. Das Feuer drohte auf das angrenzende Gebäude überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert und das Feuer gelöscht werden. Für die Dauer des Einsatzes war die B 42 vollständig für den Verkehr gesperrt. Quelle: Polizei