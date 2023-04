Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

KROPPACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 am Samstag – Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Samstag, 22. April 2023, kam es auf der B 414 in der Gemarkung Kroppach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nachdem zunächst vor Ort nicht ermittelt werden konnte, warum die Motorradfahrerin ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist, gibt es aktuell Hinweise auf einen „hellen PKW“, der dem Motorrad entgegengekommen und die Kurve „geschnitten“ haben soll. Aufgrund dessen habe die Motorradfahrerin ausweichen müssen und sei von der Fahrbahn abgekommen. Unfallzeugen und oder der verantwortliche Fahrzeugführer des hellen PKW werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg (02662-9558-0, oder pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei