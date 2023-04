Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Familienstreit in Rheinbreitbach endet in körperlicher Auseinandersetzung

Samstagabend, 22. April 2023, kam es gegen 20 Uhr in Rheinbreitbach zum Aufeinandertreffen von zwei Familien, die seit geraumer Zeit in Streit liegen. Zwischen zwei Beteiligten entwickelte sich daraufhin eine zunächst verbale Auseinandersetzung, die in ein körperliches Handgemenge überging. Die beiden Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen (Kopfplatzwunde und Kratzer). Wechselseitig wurde Strafanzeige erstattet. Quelle: Polizei