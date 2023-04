Veröffentlicht am 25. April 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen

Am Samstagmittag, 22. April 2023, kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen. Eine Zeugin konnte beobachten, dass eine Verkehrsteilnehmerin beim Ausparken gegen den dahinterstehenden PKW kam. Die Unfallverursacherin bemerkten den Anstoß offenbar nicht und fuhr davon. Die alarmierte Polizei konnte die Unfallverursacherin schnell ausfindig machen. Bei Eintreffen an der Unfallstelle war der andere beteiligte PKW jedoch nicht mehr vor Ort. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Ford Fiesta gehandelt haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden. Quelle: Polizei