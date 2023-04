Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – PKW-Fahrer unter akuter Beeinflussung durch Betäubungsmittel

Am Sonntagmittag, 23. April 2023, wurde in Linz am Rhein ein Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte für eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem verantwortlichen Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Quelle: Polizei