Veröffentlicht am 24. April 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Geschwindigkeitskontrollen in den Bereichen St. Katharinen und Bruchhausen

Im Rahmen des landesweiten „Speedmarathons“ wurden durch die Polizeiinspektion Linz am Rhein am Freitag, 21. April 2023, Geschwindigkeitskontrollen in den Bereichen St. Katharinen und Bruchhausen durchgeführt. Insgesamt wurden 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die verantwortlichen Fahrzeugführenden erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren. Quelle: Polizei